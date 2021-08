Medtem ko športniki in športnice z vsega sveta na olimpijskih igrah v Tokiu poskušajo uresničiti svoje sanje, beloruska atletinja Kristina Timanovska preživlja pravo dramo. Ker je na spletnem omrežju instagram kritizirala trenerski štab, je morala po dekretu z vrha države zapustiti olimpijske igre in bi morala odpotovati v domovino. A ker se je Timanovska ustrašila za svojo varnost, ni želela na letalo, za pomoč pa je zaprosila Mednarodni olimpijski komite (Mok). Noč na nedeljo je preživela v Tokiu pod zaščito japonskih oblasti, vizum pa sta atletinji pripravljeni ponuditi Češka in Poljska. Na twitterju se je oglasil tudi slovenski premier Janez Janša in zapisal, da je Kristina dobrodošla v Sloveniji.

Kristina Timanovska je v petek nastopila v teku na 100 metrov, danes pa je bila na startni listi tudi za tek na 200 metrov. A možnosti tekmovati ni imela, saj jo je beloruski olimpijski komite zaradi kritičnega javnega nastopa odstranil iz ekipe. »Glavni trener je prišel v sobo in mi povedal, da se moram po navodilih od zgoraj nemudoma vrniti v domovino,« je povedala Kristina Timanovska, ki se je na instagramu pritoževala zaradi tega, ker so jo na hitro dodali v četrtkovo štafeto na 400 metrov. Nekatere izmed njenih reprezentančnih kolegic so namreč dobile prepoved nastopa, saj so ugotovili, da niso opravile predpisanega števila protidopinških testov. »Brez mojega vedenja so me dodali na seznam za štafeto v disciplini, v kateri nisem nastopila še nikoli,« je še dodala Timanovska. »Gre za izdajo beloruskega naroda in drugih beloruskih športnikov in športnic,« pa je na to temo povedal eden od članov beloruskega parlamenta Vitalij Utkin.

Po zbranih dejstvih je Mok beloruski olimpijski komite, ki ga vodi Viktor Lukašenko, sin predsednika države Aleksandra Lukašenka, prosil za pojasnilo. Ta je svoje dejanje obrazložil s tem, da je Timanovska ostala brez mesta v reprezentanci zaradi slabega čustvenega in psihološkega stanja. Hitro se je oglasila tudi beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska in opozorila, da primer spominja na ugrabitev letala družbe Ryanair konec maja. Takrat so beloruske oblasti aretirale opozicijskega novinarja Romana Protaseviča in njegovo partnerico, ki sta bila na letalu, ki so ga prisilili v pristanek v Minsku. »Ima pravico do mednarodne zaščite in do nadaljevanja nastopanja na olimpijskih igrah. Ob tem morajo pristojne oblasti sprožiti preiskavo Olimpijskega komiteja Belorusije, ki ves čas krši pravice športnikov,« je povedala Svetlana Tihanovska.

Timanovski so bile vizum pripravljene ponuditi številne države, a se je na koncu očitno odločila za Poljsko, ki sicer ponuja zatočišče številnim prebeglim kritikom beloruskega režima. »Beloruska atletinja Kristina Timanovska je že v stiku s poljskimi diplomati v Tokiu. Prejela je humanitarni vizum. Poljska bo storila vse, kar bo treba, da bi ji pomagala pri nadaljevanju njene športne kariere,« je na twitterju zapisal namestnik poljskega zunanjega ministra Marcin Przydacz. Soprog beloruske športnice Arsenij Zdanevič je medtem že zapustil Belorusijo. Z letališča v Kijevu, kamor je prispel, je v izjavi za javnost izrazil upanje, da bosta z ženo kmalu spet skupaj.