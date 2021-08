Reklame, kletke, farme, rešetke

Naj se pritožim varuhinji pravic gledalk in poslušalk?! Halo?! Že dolgo me kakšen oglas ni takole razkuril. Če je kje v dolini Šentflorjanski res kakšna kmetica, ki vstane ob pol šestih zjutraj, da bi naredila raztegovalne vaje za ramena s pogledom na mogočne skalnate vršace, ah, z jutranjim soncem obsijane, potem pa v oprijetih kavbojkah odbrzela k šajtrgi, da bi zasadila drevo, naj me koklja brcne!