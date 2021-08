Po slovenskem morju s pomorskim uberjem

Na katamaranu Stella Maris in ribiškem pomolu na Ukmarjevem trgu v Kopru je bil predstavljen obalni projekt wayv, ki je zaživel z julijem. Gre za platformo, ki povezuje imetnike plovil, ki ponujajo prevoze, in uporabnike, ki si želijo s čolni na hiter in enostaven način potovati med kraji na slovenski obali.