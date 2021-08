Andrijanič novači zaposlene po ministrstvih, zaradi tega nezadovoljstvo

Služba za digitalno preobrazbo, ki jo je vlada ustanovila pred dobrim tednom, bo do prihodnjega tedna pripravila akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Minister Mark Boris Andrijanič zagotavlja, da bo vladna služba majhna in agilna, po naših informacijah bo na začetku zaposlovala 22 ljudi, imela naj bi tudi dva državna sekretarja.