Še ena Evropska unija

Evropska unija nikoli ni bila samo ena. Od vsega začetka je bilo znotraj nje več unij. Zdaj pa so začele iz zavrnjenih držav nastajati tudi zunaj nje. Prva je Turčija do notranjih zapletov vladavine Tayyipa Erdogana vztrajno gradila novo ekonomsko in politično geografijo med Sarajevom in Bakujem. Prejšnji teden pa so Srbija, Makedonija in Albanija izvedle vrnitev odpisanih. Na skupnem srečanju so podpisale sporazum o svojem schengnu in za svoja medsebojna razmerja začele uporabljati bruseljsko terminologijo. »Svobodno gibanje ljudi, blaga, kapitala in storitev,« je albanski predsednik vlade napovedal unijo treh držav. Če so do leta 2021 preživele brez članstva, se bodo tudi do 2031 same znašle. Vsakdo si lahko naredi lastno unijo. Čez poldrugo leto bodo meje med tremi državami padle, ozemlje se bo imenovalo Odprti Balkan.