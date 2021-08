V nedeljo so iz Kitajske poročali o 75 novih primerih koronavirusa s 53 lokalnimi prenosi. Geografsko gledano gre za največji izbruh v zadnjih mesecih, potem ko je država že lani v veliki meri zajezila pandemijo. Težave so se vrnile, ko je julija na letališču Nanjing na vzhodu države izbruhnila različica delta.

Oblasti so doslej izvedle tri kroge testiranj prebivalcev tega 9,2-milijonskega mesta. Na stotine so jih poslale v karanteno, da bi tako zajezile nadaljnje širjenje virusa. Peking je sicer izbruh pripisal vrhuncu turistične sezone, pa tudi temu, da gre za izjemno nalezljivo različico.

Prizadevajo si izslediti tudi več kot 5000 ljudi, ki so se udeležili gledališkega festivala v mestu Zhangjiajie v provinci Hunan. Potem ko so pri obiskovalcih ugotovili okužbo, so mestne oblasti odredile zaprtje za vseh 1,5 milijona prebivalcev mesta.

Zhangjiajie je tako postal nova točka nič za širjenje epidemije, je v soboto v izjavi za medije ocenil virolog Zhong Nanshan in se zavzel za natančno sledenje stikom.

Peking je sicer že prekinil vse železniške, avtobusne in letalske povezave z območji, kjer so odkrili primere koronavirusa. Sicer pa je kitajska prestolnica letos tudi v času počitniške sezone razen redkih izjem zaprla vrata za popotnike in turiste.

Po podatkih pekinške nacionalne zdravstvene komisije je bilo doslej po vsej državi razporejenih 1,65 milijarde odmerkov cepiva. Podatka o tem, koliko ljudi je bilo cepljenih, za zdaj ni.