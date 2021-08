Novost na cesti VW taigo

4,27 m je dolžinska mera taiga, katerega medosna razdalja meri 2,57 metra.

385 l pogoltne prtljažnik, ob vzdolžnem pomiku zadnje klopi celo 455 litrov.

"Taigo je narejen na platformi MQB, podobno kot polo. Oblikovan je bil v Braziliji, zdaj prihaja še v Evropo. Mali športni terenci se odlično prodajajo, pri taigu pa sta varnost in udobje na visoki ravni. Gre za poseben avto, čeprav je majhen, je impresiven." - Marco Pavone, oblikovalec pri Volkswagnu

26 cm (10,25 palca) meri barvni zaslon digitaliziranega kokpita.

3 bencinski motorji so na voljo, trivaljnika imata moč 95 in 110 konjev (70 in 81 kW), štirivaljnik 150 KM (110 kW). Moč se vselej prenaša na prednji kolesi. maš