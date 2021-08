Študentska leta veljajo za najlepša v življenju. Z razlogom. So namreč sopomenka brezskrbnosti in žuriranja, le izpite je bilo treba nekako opraviti. Čeprav je že tovariš Tito dejal »Učite se, da boste nekoč veliko znali«, njegovih besed na faksu nismo vzeli pretirano resno, a to še ne pomeni, da se nismo prav nič učili. Smo pa zato precej bolj upali, da se nas bodo profesorji usmilili in v izpitnih odgovorih našli dovolj znanja za šestico, ki je bila uradno ločnica med znanjem in neznanjem, za nas pa pogosto kar pojem odličnosti. Pa čeprav smo imeli nekaj kolegov in kolegic, ki so se zgražali, če niso dobili občutno višje ocene, in so izpit celo opravljali še enkrat, da bi jo dobili.

Danes na to obdobje seveda gledamo z drugačnimi očmi, kljub temu pa se nam izkušnje vseh teh let šolanja zdijo neprecenljive. Res je, mnogo pridobljenega znanja je že zdavnaj splavalo po vodi, pri iskanju službe pa nikogar ne zanimajo le ocene, temveč predvsem logično razmišljanje, prirojene sposobnosti in seveda – čustvena inteligenca. Pa bodi dovolj na to temo. Da je šestica dejansko lahko pojem odličnosti, smo izvedeli kasneje, ko smo začeli testirati avtomobile, ko pa smo se nedavno z gospodično družili znova, smo dobili lepo priložnost, da to potrdimo ali ovržemo. Verjetno veste, kaj se je zgodilo… Njeno uradno ime je serija 6 gran turismo, nagovarja pa zemljane, nore na BMW, ki jim je serija 7 mogoče malenkost prevelika in na neki način manj uporabna, zaželeli pa so si avtomobila, ki bo tudi oblikovno bolj razburljiv. In ta razburljivost pripada zadku. Za mnoge avtomobile (s fanti in dekleti pogosto ni nič drugače) namreč velja, da je njihova ritka nekaj posebnega, pri šestici pa dejansko skriva njeno pomembno lastnost, zajetna prtljažna vrata, ki se odpirajo visoko. Ni treba biti Einstein, da bi ugotovili, da jim pomaga elektrika. Na tak način je avto občutno bolj uporaben kot vse limuzine, saj je prtljažnik z osnovnimi 600 litri vreden svojega imena in ni treba biti čarovnik ali iluzionist, da bi vanj spravili vso kramo. Če pa je ne morete, je dovolj enostaven trik – v prtljažniku pritisnete na stikalo in zadnja klop se podre. Vanjo smo tako na primer zlahka spravili vse potrebno za pot na dopust, vključujoč dve kolesi. Edini pogoj v tem primeru je, da sta potnika le dva. In če smo pikolovski, ni nam bilo všeč, da dno ob podrti klopi ni bilo ravno. Upam, da naslednjič bo, inženirji pri BMW!

Ni za vsakogar, pa ne zgolj zaradi cene 78.485 evrov, ki je opravičljiva tudi zavoljo usnjenih, električno pomičnih, ogrevanih in hlajenih sedežev z masažno funkcijo. Njena dolžinska mera 5,09 metra zahteva spoštovanje. Vsaj v teoriji je tako, dejansko pa je na cesti kljub zajetnim dimenzijam lahko obvladljiv avto, saj so vozniku v pomoč številna tehnološka pomagala in predvsem najpomembnejše, aktivni tempomat, ki sam zavira, pospešuje in ohranja varnostno razdaljo, kar je ob 8-stopenjskem samodejnem menjalniku, ki ga lahko upravljamo tudi z ušesoma za volanskim obročem, zadetek v polno. Čista desetka! Ne, nismo poetično razpoloženi in si ne brundamo nekdanje uspešnice prsate blondinke Urške Čepin. S čisto desetko smo namreč ocenili voznikovo delovno okolje. Vrhunska ergonomija, vsestranska nastavitev sedeža in volanskega obroča, materiali, kakovostni tako na videz kot na otip – boljše v avtomobilskem svetu danes ni mogoče. Vsem, ki jim stanje na bančnem računu to dovoljuje, pa je na voljo še zajeten seznam dodatne opreme. In če vas je dovolj v hlačah, lahko po vzoru agenta 007 avto parkirate na daljavo s pomočjo ključa! Dizelski šestvaljnik s prepričljivimi 286 konjički, ki komajda čakajo, da jih poženete v dir, je samo še češnja na torti, 8,8-litrska povprečna poraba goriva pa dve toni težkemu vozilu primerna. V razmislek vsem, ki še študirate: tudi šestica je lahko pojem odličnosti!