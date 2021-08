Vsakega testa se med drugim lotimo tako, da si po vsaki vožnji zapišemo opažanja, pribeležimo pluse in minuse. Nekoč s pisalom na papir, v zadnjih letih na telefon. Kar pa ni edina razlika, ki se je zgodila v zadnjem času. Če je bilo še pred desetletjem pri večini enostavno s približno enakim številom alinej zapolniti tako rubriki »plusi« kot »minusi«, je z leti slednja postajala siromašnejša. Da, kakor koli obrnemo, se avtomobili z leti izboljšujejo. Jasno, to, da je rubrika »minusov« ostala povsem prazna, se je dogajalo predvsem pri vozilih premijskih proizvajalcev, zares zelo redko pa tudi pri drugih. A ravno to se nam je pripetilo pri testu karavanskega forda focusa active.

Zadnja beseda označuje dve stvari – v prvi vrsti to, da gre za focusa, ki je malce »športnoterensko« začinjen, tako po številnih oblikovnih dodatkih kot po tem, da je od običajnega malce višji (od tal je oddaljen tri centimetre več), v drugi vrsti pa tudi to, da z njo pri Fordu označujejo stopnjo opreme, ki pride skupaj s takšnim avtomobilom. Testni je imel poleg dodano še črko X, ki ponuja še bogatejšo, domala popolno opremo, zaradi katere mu celo sorazmerno visoke cene ne moremo šteti v minus. Do nje sicer še pridemo, ker smo že omenili, da ni ravno nizka, pa dodajmo, da je razlog tudi to, da je za pogon testnega karavanskega focusa active skrbel litrski turbobencinski trivaljnik s 115 kilovati (155 konji) moči. V zvezi s tem nimamo nobene pripombe, avto je z njim hiter in odziven (pospešek do stotice 9,7 sekunde), varčnost pa bo zelo odvisna od načina vožnje. Umirjena prinese res zelo nizko, tudi blizu tovarniško izmerjene (5,4 litra bencina na 100 kilometrov), sunkovita in polna pospeškov, še posebej na avtocesti, tudi dobra dva litra višjo, na mešanem ciklu pa smo sami dosegli spodobno porabo 5,8 litra. Je pa, ko smo že pri vožnji, dobra novica ta, da kljub višji oddaljenosti od tal, ki bo prav prišla na slabših podlagah ali kakšni gozdni poti, focus active ni izgubil značilne lastnosti, ki ga krasi že od prve generacije – odlične lege na cesti in občutka med vožnjo. Za to poskrbita tudi vozniški sedež in položaj za volanom, vozniku pa delo močno olajša tudi zavoljo prave količine gumbov in stikal enostavno upravljanje nastavitev in infozabavnega sistema tudi med vožnjo.

Področje, na katerem je karavanski focus v primerjavi s predhodniki naredil velik napredek in ujel najboljše tekmece, je prostornost. In to tako potniške kabine, saj bodo imeli tudi odrasli potniki na zadnji klopi več kot dovolj prostora, kot posebej prtljažnika, v katerega zdaj lahko že v osnovi pospravite za gromozanskih 608 litrov prtljage. Karavanski focus active je tako lahko idealen avtomobil za aktivno družino, par ali posameznika, ki se obnese tako na dolgih kot kratkih vožnjah po vseh vrstah cest. Če kaj, mu manjka le še štirikolesni pogon, sami se ne bi branili niti samodejnega menjalnika (testni je imel 6-stopenjskega ročnega), a nemara bi bilo z vsem tem vse skupaj že tako dobro, da bi bilo kičasto.

No, pa smo pri ceni. Focus z vsem opisanim stane 26.830 evrov, s popustom že bolj znosnih 24.130. Res je kar precej za avto tega segmenta, a ko natančneje pregledamo tekmece s podobnimi lastnostmi, prav veliko občutno cenejših ne najdemo.