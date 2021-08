Proizvajalci vozil so, skratka, samo v zadnjem desetletju storili ogromno, da bi svoj vozni park naredili okolju prijaznejši. Ob vsem omenjenem je tako treba omeniti tudi vedno bolj čiste »običajne« motorje, ki v zrak izpustijo vedno manj umazanije, pa različne prijeme, kot je izboljšana aerodinamika, ter sisteme, kot je denimo večkrat spregledani start&stop, ki samodejno ugasne motor, kadar z avtomobilom stojimo, denimo, pri rdeči luči. Le dopustiti mu je to treba, in čeprav prihranki niso ravno gromozanski, se kakšen deciliter na določeno število kilometrov vseeno pozna. Deciliter tu, deciliter tam, pa na večje število prevoženih kilometrov že prinese občuten prihranek. Goriva, denarja, izpustov.

A z vsem možnim napredkom tehnologije, ki ga torej ne primanjkuje, moramo iti z roko v roki tudi voznice in vozniki, sicer vse skupaj ne pomaga kaj dosti. Tu pa si je stroka enotna – splošna ocena je, da za varčno vožnjo, ki pomeni tudi okolju prijaznejšo vožnjo, naredimo premalo. Že poslušanje motorjev ob speljevanju avtomobilov v mestih nam lahko veliko pove o tem, da marsikdo denimo prestavlja napačno – ko pospešujemo, je za varčno vožnjo nujno, da želeno hitrost dosežemo karseda hitro, a pri tem je treba točno tako tudi prestavljati. Iz prve v drugo prestavo nemudoma, ko prepeljemo dolžino avtomobila, zelo hitro pa imamo nato lahko že v četrti. Enako predvsem v mestu, ko vidimo semafor in vemo, da ne bomo ujeli zelene, prestavimo in zaviramo z motorjem, saj je takrat poraba enaka ničli. Ker je za vse skupaj potrebne nekaj spretnosti, s katero pa se marsikomu niti ne ljubi ukvarjati, tako niti ni čudno, da v zadnjem času nižjo porabo lažje dosežemo z najsodobnejšimi samodejnimi menjalniki.

Ko govorimo o varčni vožnji, sploh v aktualnem času, ob tem ni napak opozoriti na porabnike goriva, kot so različni strešni prtljažniki ali kovčki, ki jih je priporočljivo sneti takoj, ko se vrnemo z dopusta oziroma jih ne potrebujemo več. Prav tako velja omeniti pnevmatike – pa ne le njihovo vrsto, to, da poleti zaradi zimskih porabimo bistveno več goriva, smo se ob vseh drugih slabostih, ki jih uporaba napačnih prinese, vendarle že naučili. Manj pozornosti namreč namenjamo pravilnemu tlaku v njih, ki ga je priporočljivo preverjati vsakomesečno, medtem ko kamenček v mozaiku lahko doda tudi na videz takšna malenkost, kot je kakovostno motorno olje.

Skratka, tehnika lahko pomaga in to počne vedno odločneje, a k celotni sliki varčne vožnje še vedno lahko ogromno prispevamo tudi sami.