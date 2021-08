Prihodnost luksuznih avtomobilov: Unikatni, kot je unikaten prstni odtis

Tudi luksuzni avtomobili, ki se še vedno odlično prodajajo, se ne bodo mogli izogniti trendu elektrifikacije in avtonomne vožnje. Vse več bogatih namesto luksuzne raje izbere premijsko znamko, vse bolj priljubljeni so tudi luksuzni starodobniki in luksuzni avti iz druge roke.