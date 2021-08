Ura panthère de cartier, ki je nastala v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in je dobila ime po zapestnici, tudi zaradi vrednosti velja za statusni simbol, za nekatere je tudi donosna investicija. Cena osnovnega modela brez diamantov, ki vrednost še dvignejo, se giblje okoli 23.000 ameriških dolarjev. S svojo elegantno zapestnico, kvadratnim ohišjem in zaobljenimi robovi, majhnim Cartierjevim logotipom, vtisnjenim v števko X – kar ga loči od ponaredkov – pooseblja eleganco in brezčasnost. Uro, ki je le eden od sedmih klasičnih modelov, je v Studiu 7 londonske galerije Saatchi skozi fotografijo minuli teden predstavila fotografinja Mary McCartney.

Na voljo je v različnih velikostih, ura pa je postala priljubljena tako pri moških kot pri ženskah. Simbol glamurja 80. let so med drugimi nosili Pierce Brosnan in Keith Richards pa tudi Madonna, Jane Fonda in Margaret Thatcher. Gwyneth Paltrow ji je dala ponovni zagon v 90. letih: uro je nosila na rdeči preprogi, ko je postala slavna po filmih, kot sta Sedem in Zaljubljeni Shakespeare.

Modni dodatek ostaja ura tudi v 21. stoletju, zahvaljujoč Dua Lipi, manekenki Belli Hadid, Sienni Miller in Sofii Coppola. Prva dama ZDA Jill Biden pa je uro panthère de cartier nosila na inavguraciji svojega moža.