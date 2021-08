Uporniški fužinski blues

Fužinski dom starejših občanov sem obiskal le nekajkrat, pa še to pred leti, ko je v njem bival akademik Janko Pleterski. Meni je, kot priložnostnemu interpretu nekaterih zgodovinskih okoliščin, dal dragocene nasvete in prizanesljive popravke razlag o vatikanski drži med drugo svetovno vojno v primerjavi s še dosti bolj kolaboracionistično vlogo osrednjeslovenske cerkve. Povedano je podkrepil še s podarjeno monografijo, ki jo je spisal prav o teh vprašanjih. Z eno besedo – žlahtno in poučno branje, zlasti za vse, ki bi želeli primerjati novopisano zgodovino prav tako novopečenih zgodovinarjev z dejstvi.