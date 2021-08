Zverev je bil kot peti igralec sveta papirnati favorit pred dvobojem s Hačanovom, ki na svetovni lestvici zaseda 25. mesto. In v finalu je bil Zverev za en kakovostni razred boljši od ruskega tekmeca.

Šlo je za dvoboj dveh visokoraslih igralcev, oba merita v višino skoraj dva metra (198 cm), z močnim servisom. A Hačanov ni bil kos 11 mesecev mlajšemu Zverevu.

Moskovčan s stalnim prebivališčem v Dubaju, ki tekmuje pod nevtralnimi simboli ruskega olimpijskega komiteja, je v polfinalu izločil španskega igralca Pabla Carrena Busto gladko v dveh nizih, z dvakrat 6:3.

V finalu pa kot da se je zadovoljil s srebrno kolajno. V drugem nizu, denimo, je osvojil zgolj eno igro. Petindvajsetletnik je postal komaj drugi Rus z olimpijsko kolajno v moški posamični konkurenci v tenisu po Sydneyju leta 2000. Pred 21 leti je Jevgenij Kafelnikov osvojil naslov olimpijskega prvaka, potem ko je v finalu premagal Nemca Tommyja Haasa. Andrej Čerkasov je bil leta 1992 v Barceloni po razpadu Sovjetske zveze bronast pod zastavo Skupnosti neodvisnih držav.

Za največjo senzacijo na turnirju pa je poskrbel 24-letni Zverev, ki je že v polfinalu izločil prvega igralca sveta Srba Novaka Đokovića. Đoković se je poslovil od zlatega grand slama, po borbi za bron z Busto pa je ostal tudi brez kolajne v Tokiu.

Kombinacija zmag na vseh štirih turnirjih za veliki slam in olimpijskih igrah v koledarskem letu je doslej uspela le nemški teniški igralki Steffi Graf leta 1988. Grafova je letos dobila tudi naslednika na olimpijskem prestolu. Zverev je postal drugi igralec Nemčije z zlato kolajno na olimpijskih turnirjih v posamični konkurenci.

Zverev, ki ima stalno prebivališče v Monte Carlu, je bil rojen v Hamburgu staršema, ki sta se v takratno Zahodno Nemčijo priselila iz Sovjetske zveze. Tako mati Irina Zvereva kot oče Aleksander Mihajlovič Zverev sta bila teniška igralca. Tenisač je tudi njegov brat Mischa Zverev.

»Čudovit občutek je, ko veš, da boš medaljo prinesel domov v Nemčijo. Neverjetno je premagati najboljšega igralca na svetu, ki je najboljši nedvomno zdaj in v tej sezoni. Na tem turnirju se mi ga je zdelo nemogoče premagati, zato sem trenutno zelo vesel. A do konca je še ena tekma, »je dejal po veliki polfinalni senzaciji.

V finalu pa se ni kaj prida namučil. Obračun za teniško zlato je trajal eno uro in 21 minut. Zverev je postal prvi predstavnik Nemčije z zlato olimpijsko kolajno v moški posamični konkurenci. Njegov predhodnik Haas je v Sydneyju v polfinalu premagal Švicarja Rogerja Federerja, a je nato v finalu izgubil proti Kafelnikovu.

Zverev je nastopil v svojem komaj drugem velikem finalu, upoštevajoč nastope na turnirjih za grand slam in OI. Lani se je prebil v finale turnirja za grand slam v New Yorku. Lovoriko na OP ZDA je osvojil Avstrijec Dominic Thiem. Na olimpijskem turnirju v Tokiu priložnosti ni izpustil iz rok.

»Imeti zlato medaljo okoli vratu je nekaj, česar si v življenju nisem mogel predstavljati,« je dejal Zverev po koncu finala. »Nikoli v življenju nisem imel takšnega občutka,« je dodal na teniškem igrišču Ariake. »Ta medalja pripada vsej Nemčiji, to je bil najboljši teden v mojem življenju. Igral sem za vse, mojo družino, moje starše, mojo hčerko, vse, ki so doma navijali. Zato sem igral tako, kot sem igral. Zame je to trenutno neverjeten občutek.«