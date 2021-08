Pred obračunom za prvo mesto v skupini C je selektor Španije Sergio Scariolo na vsa usta hvalil igro Slovenije, hkrati pa poudarjal, da morajo njegovi igralci precej bolje kreniti v tekmo kot so proti Argentini. Zahteve Italijana na španski klopi so njegovi varovanci uslišali in se, kot se za najboljšo obrambno moštvo na olimpijskem turnirju spodobi, trdo postavili po robu kapetanu Edu Muriću in soigralcem. Slovenija se je prvič znašla pred nasprotnikom, ki ji ni dopuščal lahkih košev v napadu, zato se je znašla v težavah. Tudi v obrambi ni bilo prave agresivnosti, z lahkoto je nekajkrat zaključil Ricky Rubio, ko pa je proti koncu prve četrtine tretjo osebno napako prejel še Luka Dončić, od tega je dve storil v napadu, se je zdelo, da se je slovenska barka začela potapljati. A s tem se nikakor niso strinjali ostali igralci v moštvu selektorja Aleksandra Sekulića. V obrambi so strnili vrste, v napadu pa sta z zaporednima trojkama Jaka Blažič in Edo Murić poskrbela za prvo vodstvo Slovenije. Svetovni prvaki so kljub temu nadaljevali s svojo igro, ki jim je ob polčasu prinesla tri točke prednosti, a je bilo vprašanje o zmagovalcu še povsem odprto.

Vstop v drugi polčas je povsem pripadel Španiji, ki je ekspresno povedla za 12 točk. Znova je zatajila obramba, tudi Luke Dončića, ki je nekajkrat pustil svojega igralca povsem prostega. Drugič je kazalo, da se utegne tekma prelomiti, a so Slovenci vnovič našli moč, da ujamejo nasprotnika. Odličen strelski dan je imel Vlatko Čančar, v ključnih trenutkih je zadeval Jaka Blažič, pod košema pa se je junaško boril Žiga Dimec. Vsi skupaj so nadoknadili pričakovan izostanek točk Dončića, na katerega so se Španci odlično pripravili in ga uspeli omejiti, kolikor se ga omejiti sploh da. V zadnji četrtini se je razigral še Mike Tobey, a so bili razigrani tudi Španci, ki so zadeli kar štiri zaporedne trojke. Svoje pa je v zaključku dodal še Klemen Prepelič, ki je zadel sila pomembno trojko, dobro minuto in pol pred koncem pa asistiral Tobeyju za zabijanje in plus tri, v zaključku pa zadel še sila pomembna prosta meta za prvo mesto v skupini C.

»Igrali smo borbeno do zadnje sekunde. Vsak nasprotnik se bo moral z nami tepsti vseh 40 minut, če nas bo želel premagati. Sredi tretje četrtine je marsikdo pomislil, da je že konec, a mi smo pokazali željo in srce, kar se nam je na koncu obrestovalo. Vrniti se proti svetovnim prvakom Špancem po zaostanku za 12 ni lahko. Zdaj moramo ostati skromni. Smo neporaženi, a že trenutek nezbranosti nas lahko veliko stane. Z nogami smo na trdnih tleh, komaj pa že čakamo četrtfinale. Tekme na izpadanje so drugačne, saj imaš v glavi ves čas misel, da te poraz pelje domov. Prišli smo do izjemnega uspeha, a mi želimo še višje,« je za TV Slovenija povedal kapetan reprezentance Edo Murić.