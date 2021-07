Protestniki se ne strinjajo z namerami vlade po obvezni uvedbi cepljenja zdravniškega osebja proti covidu-19, pa tudi širjenju uporabe covidnega potrdila za obisk notranjosti lokalov ali vožnjo na medkrajevnih vlakih. Zakon, ki bo to uvedel, je bil kljub protestom sprejet v začetku tedna, veljati pa bo predvidoma začel 9. avgusta, oz kmalu po tem, ko ga bo preverilo ustavno sodišče. To naj bi se zgodilo že v četrtek v naslednjem tednu.

Namen vlade s tem zakonom je predvsem pospešiti cepljenje proti covidu-19, očitno pa na način necepljenim narediti normalno življenje težje. Potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali testiranju naj bi bilo obvezno pri uporabi vse več javnih storitev, da bi se tako izognili ponovnemu zapiranju javnega življenja, utemeljujejo v Parizu.

Analitiki proteste v Franciji opazujejo predvsem v luči prihajajočih predsedniških volitev in kaj bo to pomenilo za predsednika Emmanuela Macrona. 160.000 demonstrantov za celo Francijo sicer ni veliko, ni pa sredi poletne sezone zanemarljivo. Analitike zanima predvsem, ali se bodo protesti obdržali in kaj bo novi zakon prinesel za obisk lokalov in restavracij, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V Franciji se je sicer z najmanj enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepilo okoli 62 odstotkov prebivalstva. Več kot polovica vsega prebivalstva pa naj bi bila tudi polno zaščitena s cepivom.

Vendarle pa število novih okužb kar ne pojenja. Sedemdnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev znaša 214. V regijah na meji s Španijo ali na severu Korzike pa je to povprečje še občutno višje, čeprav tam veljajo strožji omejevalni ukrepi. V teh delih Francije so morale restavracije tako ponovno zapreti vrata, ljudje pa morajo maske nositi tudi na prostem.