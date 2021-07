O požarih poročajo tudi iz Palerma. Pri spopadanju z ognjem je pomagalo več letal za gašenje požarov. Civilna zaščita na Siciliji je za danes razglasila najvišjo požarno ogroženost za vzhodni in severni del Sicilije. Pričakujejo sicer, da se bodo temperature spustile pod 40 stopinj Celzija, še poroča APA.

Jug Italije in večji otoki se že več dni spopadajo z obsežnimi požari. Ob Siciliji je prizadeta tudi sosednja Sardinija. Na zahodu otroka so ognjeni zublji uničili gozdove in hiše, reševalci pa so morali evakuirati prebivalce. K širjenju požarov prispevajo tudi vročina, suša in močni vetrovi.

Čeprav so kazni za podtaknjene požare zelo stroge, saj storilcem grozi od štiri do deset let zapora, ostajajo požari v poletnih mesecih še naprej velika težava v Italiji. Mnogi so podtaknjeni iz gradbenih razlogov, še navaja APA.