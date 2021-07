Tretji je bil Avstrijec Lukas Weisshaidinger (67,07 m), bronast na SP v Dohi in leto prej tretji tudi na EP v Berlinu.

»Zadovoljen sem z nastopom, čez 66 metrov sem vrgel. Po treh nervoznih prvih treh metih se je dobro izteklo. Na ogrevanju je šlo dobro. Prvi met na tekmi je bil fantastičen, a žal s prestopom. V drugem strah, da bi še enkrat prestopil in ni šlo najbolje, v tretji pa sem trepetal za še tri mete v finalu. Dobil sem jih in imel potem vse mete prek 66 metrov in sem zadovoljen. To je bil moj prvi olimpijski nastop, peti sem bil, vrhunsko, le dobre izkušnje sem odnesel s tega tekmovanja,« je v prvi izjavi za TV Slovenija dejal Čeh.

Slovenska atletika tako ostaja pri štirih odličjih na OI. Na zmagovalnem odru so bili doslej le Primož Kozmus v metu kladiva, ki je bil zlat leta 2008 v Pekingu in srebrn leta 2012 v Londonu, kot prva Brigita Bukovec z zgodovinskim drugim mestom na 100 m ovire v Atlanti leta 1996 in z bronom Jolanda Čeplak leta 2004 v Atenah na 800 metrov.

Čehu, debitantu na OI, v japonski prestolnici ni uspelo dopolniti te serije odličij. Dva metra in šest cm viski študent agronomije se je za las uvrstil med osmerico, ki je imela še po tri mete v finalu. Iz osmega se je v četrti seriji povzpel na četrto mesto, po peti pa je bil nekaj časa tretji, preden sta ga prehitela še dva tekmovalca.

Čeh je finale začel kot deveti po vrsti med 12 finalisti, sedmi pa Stahl. Slednjemu so namerili le 63,72 m in je bil po prvi seriji tretji. Presenetljivo je prepričljivo vodil Avstralec Matthew Denny (65,76 m).

Drugi je bil Andrius Gudžius iz Litve, aktualni evropski in nekdanji svetovni prvak (2017), ki je vrgel 64,05 m. Čeh je sicer zmogel prek 65 m, a je že po izmetu v drugem delu prestopil in sodnik je dvignil rdečo zastavico. Weisshaidinger je odprl drugo serijo in s 66,65 m prevzel vodstvo. Denny je kljub 65,53 m ostal drugi, pa ga je kmalu prehitel Patterson s 66,88 m.

Stahl je po drugem poskusu s stisnjeno pestjo in kimanjem z glavo pospremil met, potem pa so mu namerili 68,90 m. S tem je za 99 cm zaostal za olimpijskim rekordom ter napovedal, da ga bo težko premagati.

Čeh, edini brez veljavnega meta v prvi seriji, se je z 62,65 m v drugi seriji uvrstil na začasno sedmo mesto. Takoj nato ga je mesto nižje potisnil Kolumbijec Mauricio Ostega (63,51 m).

Slovenski rekorder je bil pred tretjo serijo, po kateri zadnja četverica konča tekmovanje, na osmem in zadnjem mestu, ki še vodi v nadaljevanje tekmovanja. V tretjem metu je komaj presegel 60 m in je nato prestopil.

Jamajčan Chad Wright je bil nato edini, ki bi mu lahko še odvzel tri mete finala. Čeh je ta met nervozno spremljal, Jamajčanu so namerili 62,56 m in Ptujčan si je lahko oddahnil.

Stahl, Weisshaidinger in Petterson, ki je edini letos premagal Stahla, so bili na prvih treh mestih po prvi polovici tekmovanja, osmi pa Čeh, daleč najmlajši finalist. Četrto serijo je tako po krajšem premoru začel Čeh in presegel 65 m. S 66,05 m je prešel na četrto mesto, dobrega pol metra ga je tedaj ločilo od zmagovalnega odra.

Nanj se je začasno povzpel v četrti seriji, ko je prvič metal z zlato verižico okrog vratu. Trener Luke Janežiča Rok Predanič, ki mu je pomagal na tribuni, se je navdušeno objel s fizioterapevtom reprezentance Khalidom Nasifom še preden so Ptujčanu namerili 66,05 m.

A je Čeha kmalu zatem s bronaste pozicije izrinil Weisshaidinger, ko je v tej seriji vrgel 66,86 m. V peti seriji, v kateri je Čeh tretjič prestopil, se je na drugo mesto povzpel Petterson s 67,39 m. Denny je s 67,02 m v šesti seriji vrinil pred Čeha, ki je dolgo čakal na odločilni met. Tekmo je sicer končal s svojim najboljšim izidom 66,37 m, a na petem mestu.

Čeh se je v petkovih kvalifikacijah s tretjim izidom zanesljivo uvrstil v finale. Bil je prvi v drugi skupini, pred njim sta bila le prvouvrščena v skupini A Strahl in Gudžius.