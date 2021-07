"Po posvetu z zdravstvenim osebjem se je Simone Biles odločila, da bo odpovedala nastopa v finalih preskoka in dvovišinske bradlje," je zveza zapisala v izjavi za javnost. Dodali so, da se bo Bilesova še odločila glede nastopov na parterju in gredi.

Štiriindvajsetletna 31-kratna dobitnica medalj na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih je v torek šokirala športno javnost, ko je sredi ekipne tekme olimpijskih iger - Američanke so branile naslov - odstopila po ponesrečeni predstavi na preskoku.

Sprva se je ugibalo, da se je pri nerodnem doskoku poškodovala, ko jo je s tekmovališča pospremil zdravnik, po tekmi pa je telovadka sama povedala, da je odstopila zaradi duševnih težav. V sredo je ameriška gimnastična zveza sporočila, da je Bilesova po posvetu z zdravnikom odpovedala mnogobojski nastop, kjer bi branila olimpijski naslov.

Njeno ravnanje in pogum pri razbijanju tabujev okoli duševnih težav je v petek pohvalil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. Ta je dejal, da je Bilesova po odstopu sredi ekipne tekme z navijanjem za sotekmovalke pokazala pravi olimpijski duh.

Priznanje, da zaradi duševnih težav ni sposobna nadaljevati tekmovanja, pa je po besedah Bacha terjalo veliko poguma.