Žirija mednarodnega fotografskega natečaja World Press Photo je letos za fotografijo leta nagradila Prvi objem danskega fotografa Madsa Nissena. Fotografija predstavlja upanje v času pandemije, avtor pa je v njej ujel čustva in odrekanje preteklih mesecev. Za Nissena je to že druga nagrada World Press Photo, potem ko je leta 2015 zmagal z delom, ki prikazuje situacijo skupnosti LGBTQ v Rusiji.

Zaznamovanost s pandemijo je moč zaslediti tudi v ostalih nagrajenih kategorijah, med drugim v kategorijah Šport in Okolje. Nagrajeni so bili tudi fotografinje in fotografi, ki so ujeli presunljive trenutke protestov gibanja Življenja temnopoltih štejejo, katastrofalne eksplozije v bejrutskem pristanišču, palestinskega konflikta ali spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom.

Slovenski fotograf Ciril Jazbec pa je letos v kategoriji Okolje osvojil drugo nagrado za svojo serijo fotografij regije Ladakh na severu Indije. Pripis ob fotografijah se glasi: »Eden izmed načinov boja proti podnebnim spremembam: Naredite si svoje ledenike.« sta