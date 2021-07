Cepci

»Pobrskal sem po arhivu in našel Zoranin [Baković, op. p.] zapis iz leta 2003. Ko sta takrat na Kitajskem raziskovali dimenzije epidemije sarsa, je Laurie Garrett [novinarka dnevnika Newsday, dobitnica Pulitzerjeve nagrade, op. p.] razložila, da ima obvladovanje epidemije svoj politični kontekst. 'V katerem represivnem sistemu pa se je kdaj zares razvila epidemiologija?' se je vprašala. In odgovorila, da epidemiologija potrebuje demokracijo: 'Epidemiologija temelji na zaupanju ljudi v vlado, tako da so pripravljeni dati intimne podatke o sebi in možnem izvoru bolezni, ne da bi se bali, da bodo imeli zaradi zunajzakonskih zvez, dela na črno ali občutljivejših odnosov težave…' Občutek, da živiš v demokratičnem sistemu, v katerem zdravstvene oblasti spoštujejo načela varovanja osebnih podatkov, je za obvladovanje epidemije bistven.« - Ali Žerdin: MMXX: Leto nevarne bližine. Kaj je šlo v Sloveniji narobe med epidemijo covida-19 (Umco, 2021)