Prijatelji so njegovo željo upoštevali in nabralo se je toliko pasjih briketov, konzerv pasje hrane, pasjih keksov in igračk za pse, da so vse skupaj komaj zložili v prtljažnik družinskega avtomobila. V pasjem azilu Društva za zaščito živali Reka so bili navdušeni. V zavetišču je trenutno 70 zapuščenih psov, 30 od njih so sprejeli iz hrvaške Petrinje, ki jo je prizadel hud potres. Med obiskom azila je Erona povsem prevzela mešanka Kira. Psičko so po potresu našli privezano z verigo na dvorišču podrte hiše. »Ta psička mu je bila usojena, saj je takoj, ko je zagledala Erona, stekla k njemu, da bi jo lahko pobožal. Tega prej ni dovolila nikomur.« Pošiljka pasje hrane sicer ni bila prvo dobrodelno delo, ki se ga je lotil Eron. Vedno, ko je slišal za ljudi, še posebej otroke, ki so se znašli v težkem položaju, si je na vso moč prizadeval, da bi jim kakorkoli pomagal. Tako je zbiral hrano, ko je mnogim zaposlenim grozilo zaprtje ladjedelnice, že leta pa vsa družina pred božičem pripravlja darila za otroke iz družin v težkem finančnem položaju. Eronova mama ne ve, kdo je bolj srečen: ali otroci, ki jih osrečijo z darili, ali Eron, ko jim ta darila preda. Najbrž je podobnih zgodb kar nekaj. A ni jih prav veliko, ki bi bili stari zgolj 10 let in bi si tako prizadevali pomagati tistim, ki potrebujejo pomoč.