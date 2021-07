Te medvedke je skupaj z mamo odnesel v bolnišnico in z njimi razveselil male bolnike. Kmalu je spoznal, da otroci niso v bolnišnici zgolj v njegovem domačem kraju, ampak povsod po svetu. Igračke, ki jih je naredil sam, torej medvedke, je začel pošiljati po pošti tudi v druge bolnišnice, nekaj teh medvedkov pa je prodal in zbran denar podaril v dobrodelne sklade. V osmih letih je Campbell izdelal na tisoče medvedkov, ki jih je poslal bolnim otrokom po vsem svetu, obenem pa je zbral več sto tisoč evrov, ki jih je prek dobrodelnih skladov in društev prav tako namenil bolnim otrokom. Pred dobrim letom je ustanovil dobrodelno organizacijo, ki malim bolnikom, ki so premagali raka, podarja sproščene počitnice, da bi se po hudi preizkušnji ponovno zbrali in začeli novo življenje. Zdaj se je lotil zbiranja sredstev za financiranje raziskovalnega projekta, katerega cilj je iskanje zdravil za raka. V zadnjem letu dni in pol, ko nam vlada pandemija, je čas izkoristil za spletne delavnice, na katerih je otroke učil, kako naj izdelujejo medvedke. »Vsak medvedek, ki ga naredim in podarim ter nato dobim pozitiven odziv, me spodbudi, da to še vedno počnem. In to z veseljem,« je nasmejan povedal Campbell.