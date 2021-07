Za vzhodno Slovenijo je po novem na voljo nekaj manj kot 7,64 milijona evrov, za zahodno Slovenijo pa približno 4,73 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti mikro, mala in srednje velika podjetja. S prevzemom elektronskega načina poslovanja lahko ta lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost svojega poslovanja, izboljšajo ter pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Cilj javnega razpisa z vidika operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih, ki vključuje naslednje ukrepe: elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajne videe in krepitev kompetenc - usposabljanja.

Doslej so bili v okviru razpisa trije roki za prijavo, zadnji pa je 1. oktober. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro.

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter agencije Spirit Slovenija.