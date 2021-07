Novaku Đokoviću, ki ob 20 zmagah na grand slamih še nima zlate olimpijske medalje, se je v današnjem dvoboju pripetil zanj izjemno neznačilen kolaps. Po hitro dobljenem prvem nizu je v drugem z odvzemom začetnega udarca Alexandra Zvereva povedel s 3:2 in z eno nogo bil že v finalu.

Srb je v Tokio prispel po zmagah na vseh treh v tem letu doslej odigranih turnirjih za veliki slam. Z zmago na olimpijskih igrah bi konec avgusta in začetek septembra na odprtem prvenstvu ZDA nato lovil zlati slam - kombinacijo zmag na vseh turnirjih za veliki slam in olimpijskih igrah v koledarskem letu. Ta je doslej uspela le nemški teniški igralki Steffi Graf leta 1988.

A sledil je velik preobrat 24-letnega Nemca, ki je doslej na največjem odru - turnirjih za veliki slam - pogosto pogorel. Ta je v naslednji igri prvič odvzel servis deset let starejšemu Srbu in nato dobil naslednjih osem iger za zmago v drugem nizu in vodstvo s 4:0 v odločilnem tretjem. Đokoviću je pred koncem uspelo zmagati eno igro, a škoda je že bila storjena, Zverev pa je s servisom dvoboj na koncu mirno pripeljal do zmage, svoje tretje proti Đokoviću v karieri (Srb je doslej zmagal šestkrat).