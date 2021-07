Kot so v začetku tedna sporočili s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, je Slovenija med 23 državami članicami, ki jih je Evropska komisija pozvala, da posredujejo informacije o poteku prenosa pravil v okviru direktive o avtorskih pravicah v nacionalno zakonodajo. Prav tako je Slovenija med 21 državami, ki so pozvane, da posredujejo informacije o prenosu direktive o televizijskih in radijskih programih v nacionalno zakonodajo.

Ker omenjene države niso posredovale informacij o prenosu teh direktiv v nacionalno zakonodajo ali so to storile pomanjkljivo, je Evropska komisija s pošiljanjem uradnih opominov začela postopke za ugotavljanje kršitev.