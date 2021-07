Nogometaši Olimpije in Domžal so se razveselili napredovanja v tretji predkrog konferenčne lige. Ljubljančani so se mučili na Malti, Domžale so bile boljše na Finskem. Evropska sezona je končana za Maribor, ki je bil v Ljudskem vrtu daleč od preobrata po porazu z dvema goloma na Švedskem. Po evropskem tednu se nadaljuje prva liga. Tretji krog bosta nocoj odprla Aluminij in Radomlje.

Vidmar rešil Olimpijo

Olimpija se je igrala z ognjem, saj je šele po dramatičnem izvajanju enajstmetrovk premagala Birkirkaro. Ljubljančani so s predstavo na igrišču z umetno travo na Malti, kjer je bilo kar 35 stopinj Celzija, znova razočarali, saj so daleč od prave forme glede uigranosti, telesne pripravljenosti in moštvenega duha. Tekmo so odigrali v peš ritmu, največja težava je bila, da je bila zvezna vrsta znova brez pravih idej, v napadu pa je ob vzvišenem Petrovu odpovedal tudi Nukić. Potem ko sta Petrov in Nukić zapravila lepi priložnosti, je Birkirkara v 27. minuti povedla z golom Brazilca Venancia iz prostega strela in izničila zaostanek s prve tekme v Ljubljani. Pred golom je Petrov odigral slabo povratno žogo do Glihe.

V drugem polčasu je Birkirkara pustila boljši vtis, igro Olimpije je poživil Kurež, priložnosti pa niso znali izkoristiti Sešlar, Kurež in Aldair. V podaljšku, ko so oboji komaj še hodili po igrišču – zlasti nogometaše Birkirkare so grabili krči – je bila Olimpija nevarna le po strelu Koruna z glavo. Pri loteriji enajstmetrovk je bilo uspešnih vseh pet Ljubljančanov Elšnik, Špehar, Tomić, Ostrc in Aldair. Junak je postal vratar Vidmar, ki je ubranil slab poskus zadnjega izvajalca gostiteljev Mbonga. Ljubljančani, ki so vso tekmo hodili po robu prepada, so se prešerno veselili napredovanja, saj bi bil izpad ena največjih sramot v zgodovini kluba. Trener Savo Milošević, ki za zdaj ne vzbuja zaupanja, je pred zahtevnim izzivom, da izžeto in telesno nepripravljeno ekipo po maratonu na Malti pripravi za nedeljski derbi z Mariborom v Stožicah, potem pa že sledi nov evropski dvoboj s portugalskim klubom Santa Clara.