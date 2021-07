Kitajske delnice, ki kotirajo v Aziji in ZDA, vključno z velikimi imeni, kot sta Alibaba in Tencent, so se v zadnjih dneh močno znižale, saj so kitajske oblasti povečale nadzor nad tehnološkimi podjetji zaradi monopolističnih praks in varnosti podatkov.

Vrsta regulativnih ukrepov v zadnjih tednih je povečala zaskrbljenost vlagateljev, da skuša Peking blokirati pretok tujega kapitala v kitajska tehnološka podjetja. Regulator je še sporočil, da je pravni okvir, ki omogoča dostop do kitajskih delnic v ZDA, po potrebi mogoče prilagoditi, če bi prišlo do pomislekov o nacionalni varnosti.

Z na hitro organiziranim sestankom jim je uspelo doseči svoj namen, saj je indeks kitajskih podjetij v ZDA Golden Dragon China Index v sredo pridobil 9,3 odstotka vrednosti.