Mit o neodvisnosti centralnih bank

Koncept neodvisnosti centralnih bank se ni razvil zaradi teoretičnih razlogov, ampak so ga oblikovale konkretne zgodovinske okoliščine. V zadnjih sto letih smo bili priča vsaj trem cikličnim nihajem, ko se je odnos centralnih bank do vlad popolnoma spremenil. Že začetki centralnega bančništva v sedemnajstem stoletju v Angliji so bili zelo praktični, saj je bila ustanovitev prve centralne banke na svetu (1694) namenjena financiranju države v vojni s Francijo. Od tedaj naprej so se izmenjevala obdobja, ko so samostojnost centralnih bank pretežno določale ekonomske in geostrateške okoliščine v Evropi in svetu. V mirnodobnih časih so centralne banke praviloma pridobile več svobode v izvajanju svojih politik in bile praviloma z odločitvami zakonodajalcev zadolžene za stabilnost cen, in to vse od časa zlate valute do današnje papirne valute.