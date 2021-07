Umetnik in fotograf Miha Godec v prostorih produkcijskega centra Osmo/za razstavlja zvočno-prostorsko instalacijo Con-d/s-ense; njeno jedro je posebna naprava, ki s pomočjo kondenzacije pridobiva vodo iz zraka, kapljice, ki kapljajo v resonančno posodo, pa sprožajo serijo zvočnih in vizualnih algoritmov ter s tem oblikujejo večplastno pokrajino.

Naslov dela je sestavljen skozi medsebojno igro besed kondenz (»condense«) in soglasje (consensus), avtor pa z njim namiguje na nujnost soglasja ljudstva pri tem, kako družba ravna z vodo, ter na odnos tehnologije do okoljevarstvenih težav. »Temeljno vprašanje je, ali tehnologija lahko odreši človeka odgovornosti za slabo ravnanje z okoljem in pripomore pri reševanju težav, s katerimi se srečujemo v okolju,« pojasnjuje Godec.

Delo Con-d/s-ense nadaljuje niz umetnikovih instalacij, ki se ukvarjajo s problematiko antropogenih vplivov na različne vodne ekosisteme, obenem pa eksperimentirajo s pridobivanjem in čiščenjem vode ter raziskujejo sonifikacijske lastnosti vode. Naprava uporablja termoelektrični pretvornik za pridobivanje vode iz zraka; na hladnem aluminijastem stožcu se kondenzirajo vodne kapljice, ki se na konici združijo v eno samo kapljico. Ko ta postane dovolj velika, pade v posebno resonančno posodo, v kateri odmeva zvok kapljanja; ta pomaga obiskovalcu izostriti svoje čute in opaziti skoraj nevidno lepoto narave. gb