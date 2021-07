Kajakaši in kanuisti na divjih vodah bodo tekmovanja v slalomu sklenili z najbolj spektakularno tekmo šestdnevnega sporeda – kajakom za moške, ki je paradna disciplina krotilcev brzic. Že v polfinalu (ob 7. uri) se obeta boj na nož za uvrstitev v finale, v katerem bo ob 9. uri nastopilo deset tekmovalcev. V krogu favoritov je tudi 37-letni Hrastničan Peter Kauzer, ki že 15 let spada v svetovni vrh. Ima po dva naslova svetovnega in evropskega prvaka, v Tokiu bo branil srebrno olimpijsko kolajno izpred petih let v Riu de Janieru. »Kar je bilo v Braziliji, sem pozabil. To je nova tekma. Še vedno se počutim sposobnega, da se lahko borim z vsemi tekmeci,« pravi Peter Kauzer. Do potankosti je naštudiral olimpijsko progo, saj je bila kajakaška ekipa prva v slovenski odpravi, ki je dopotovala na prizorišče iger. Proga je zelo spremenjena v primerjavi s tisto, na kateri so leta 2019 trenirali Slovenci. Kauzerju ustreza, saj je precej bolj zahtevna in divja.

»Zavedam se, da sem med favoriti. Prva naloga je, da v polfinalu naredim takšno vožnjo, kot jo znam, da pridem v finale, in nato v njem pokažem vse, kar znam. Med desetimi finalisti bo vsak sposoben zmagati. Že moj cimer Savšek, ki je odšel domov in me pustil samega v sobi, je pokazal, kako se je treba lotiti finalne proge,« je izpostavil Kauzer, ki četrtič nastopa na olimpijskih igrah. V Pekingu leta 2008 se mu je po najboljšem času kvalifikacij zalomilo v polfinalu (13. mesto), v Londonu 2012, kjer je bil na otvoritvi nosilec slovenske zastave, je bil po najboljšem času polfinala na koncu šesti, v Riu 2016 je osvojil srebrno kolajno. jo