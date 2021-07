Kakšno je ozadje prekinitve sodelovanja med Nogometnim klubom Olimpija in vratarjem reprezentančnega kova Žigo Frelihom? Eden najbolj obetavnih slovenskih vratarjev novega vala namreč odhaja skozi stranska vrata Stožic, potem ko je v minuli sezoni branil prav na vseh 36 tekmah prve lige. V Ljubljani je imel veljavno pogodbo do leta 2023, ki ne obstaja več. Ker odhaja brez odškodnine, Olimpija ne bo ničesar iztržila od njegovega predčasnega slovesa.

Skopa pojasnila Olimpije

V Olimpiji se je začelo kuhati pred mesecem dni, ko je športni dnevnik Ekipa24 objavil zgodbo o domnevnem posilstvu mladoletnega dekleta med pripravami članskega moštva na Bledu. Poleg Freliha sta se v članku pojavila tudi Radivoj Bosić in Mihailo Perović, ki sta tako kot 23-letni vratar ravno začenjala svojo drugo sezono v ljubljanskem kolektivu. Po objavi prispevka sta se znašla na stranskem tiru, saj ju je klub suspendiral zaradi kršenja disciplinskega pravilnika. Kakšna je bila njuna kršitev, v Olimpiji niso nikoli konkretno pojasnili, češ da gre za interno zadevo kluba. Neuradno je bil razlog uživanje alkohola med pripravami. Na številna dodatna novinarska vprašanja je Olimpija doslej praviloma reagirala z molkom. Na tiskovni konferenci pred mednarodno tekmo z Birkirkaro nihče ni odgovoril na občutljiva vprašanja, v sporočilu za javnost pa je klub diplomatsko izpostavil, da očitana dejanja posilstva strogo obsoja in ima do njih ničelno toleranco.

Če sta bila Bosić in Perović kaznovana s suspenzom, je Frelih medtem običajno treniral z ekipo, klub pa ga je prijavil za nastop v evropskem tekmovanju. Po prihodu novega trenerja Sava Miloševića in vrnitvi trenerja vratarjev Dina Šeremeta mu je bilo sporočeno, da je izgubil status prvega vratarja, ki je po odločitvi trenerjev pripadel izkušenejšemu Nejcu Vidmarju. Frelih na uvodu sezone tako ni branil na nobeni uradni tekmi, prav tako ga ni bilo na klopi. Ko je postajalo vse bolj jasno, da je razhod med Olimpijo in Frelihom neizogiben, se je klub odzval s skopim obvestilom, da se je razšel z vratarjem, ki mu želi srečno športno pot.

Po naših informacijah je Frelih sam predlagal sporazumno prekinitev pogodbe, saj v tako negotovih razmerah in razburkanem okolju ni imel več pravih možnosti za napredovanje. Olimpija v tem času ni zaščitila nobenega od omenjene trojice nogometašev, ki so se pojavili v medijski zgodbi o domnevnem posilstvu. Frelih, ki želi kariero nadaljevati na tujem, se je oglasil na družbenem omrežju in javnosti sporočil: »Nisem bil del dogodka, ki se ga nepreverjeno in zlonamerno objavlja v določenih medijih z namenom škodovanju imena mojega kluba in mene osebno.« Dodatnih izjav za medije po poizvedovanju Dnevnika ne dajeta niti Frelih niti Olimpija.