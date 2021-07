Primož Čučnik, Matej Stupica: Balada in romanca (Lud Šerpa, 2021) Da bi razrešu pizdarijo z vardo / kralj ustanavlja kolesarsko gardo je le eden od aforizmov, ki jih prinaša knjižica Balada in romanca. Gre za »prvoaprilsko« knjigo facebook statusov in risb, ki sta jih v zadnjem letu na omrežju objavljala pesnik Primož Čučnik in ilustrator Matej Stupica oziroma v tem primeru Samo Kralj in Norec. Žepnica z zbadljivo risbo in s satiričnimi dvostišji spregovori o aktualnih dilemah slovenske družbe, podobnosti z realnostjo pa so zgolj namerne, dodajata avtorja.

Jacek Dukaj: V deželi nevernikov (KUD Police Dubove, 2021) Jacek Dukaj sodi med najbolj znane poljske avtorje znanstvene fantastike. Zbirka V deželi nevernikov, ki je sicer prvi prevod njegovih del v slovenščino, vsebuje osem antologijskih zgodb. V njih je vlogo znanosti prevzela magija, osvobojena ženska, voditeljica, je znova degradirana v vlogo žene in matere, človeštvo se sooča s predstavniki tujih vrst. Prozo, ki je polna modelov alternativnih svetov in lingvističnih domislic, je prevedla Jana Unuk, ki je napisala tudi spremno besedilo.

Martin Previšić: Zgodovina Golega otoka (Mladinska knjiga, 2021) Hrvaški raziskovalec Martin Previšić, ki preučuje zgodovino socialistične Jugoslavije in Hrvaške od leta 1945 in zgodovino komunizma, je v monografiji Zgodovina Golega otoka večplastno opisal življenje v omenjenem taborišču med letoma 1949 in 1956, ko so bili tam zaprti politični zaporniki, povezani z informbirojem; bilo jih je okoli 13.000. Knjiga temelji na arhivskih virih in pričevanju preživelih taboriščnikov. Delo o enem najtemnejših poglavij Jugoslavije je prevedel Andrej E. Skubic.

Milan Dekleva: Pet za kvartet (Cankarjeva založba, 2021) Milan Dekleva že dolgo ni »zgolj« pesnik, za njim so tudi romaneskne, a nemalokrat precej poetične zgodbe, kot so Zmagoslavje podgan, Svoboda belega gumba in Benetke, zadnjič. Najnovejša pripoved te vrste, roman Pet za kvartet, postavlja pred bralca godalni kvartet in glasbenega producenta, ki se soočajo s številnimi nevšečnostmi, od parazitov in ovaduhov do počasi mislečih uslužbencev. Njihovo čakanje na obetaven koncert v Slovenski filharmoniji se tako spreminja v kaotično skladbo.