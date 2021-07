Otoška letalska in letališka industrija za nadaljevanje največje krize v svoji zgodovini bolj krivi vlado kot covid. Še zlasti jih moti zmeden semaforski sistem, ki velja za prihode iz tujine. Vsi obiskovalci iz rdečih in tudi oranžnih držav morajo še vedno za deset dni v samoizolacijo. Iz rdečih v superdrage karantenske hotele, iz oranžnih v »normalno« drage hotele, pri svojcih, prijateljih in tako naprej. Tako pravilo velja tudi za dvakrat cepljene, a kaže, da bo vlada le popustila pritiskom letalskih prevoznikov in letališč ter bo s koncem julija odpravila karanteno za dvakrat cepljene obiskovalce iz večinoma oranžnih držav Evropske unije in oranžnih ZDA. Nerazumnost tega je najbolj očitna, če vemo, da nekomu, ki je bil dvakrat cepljen v Britaniji, po prihodu iz tujine ni treba v samoizolacijo, dvakrat cepljeni iz vseh drugih držav pa morajo.

Kmalu spet leti med Londonom in Ljubljano

Med znamenji oživljanja letalskega prometa med Otokom in svetom je tudi oživljanje letov iz Londona v Ljubljano. Nizkocenovnik Easyjet bo spet začel leteti v Ljubljano septembra (vozovnice so že naprodaj), dvakrat na teden (ob sredah in nedeljah) z letališča Gatwick. Novembra bo število tedenskih letov povečal na štiri. British Airways bo avgusta uvedel tako imenovane poletne lete med Londonom in Ljubljano. Dva leta na teden, ob ponedeljkih in petkih. Septembra jih bo prekinil, vnovič pa uvedel maja prihodnje leto in spet prekinil z oktobrom 2022.

Združenje letalskih prevoznikov Airlines UK poudarja, da še ni mogoče govoriti o pravi oživitvi mednarodnih potovanj iz Britanije. Tudi to združenje krivdo pripisuje semaforskemu sistemu tujih držav in dragemu zahtevanemu trikratnemu testiranju. Vse premalo Otočanov je že pripravljenih sesti na letalo oziroma potovati v tujino. Na letališču Heathrow, pred pandemijo najbolj prometnem letališču v Evropi, pričakujejo, da se bo njihov promet tudi letos zmanjšal na vsega 21,5 milijona potnikov. To je orjaški padec, saj jih je bilo v letu 2019 skoraj 90 milijonov. Dosedanja covidna izguba zaslužka Heathrowa je več kot tri milijarde evrov. V prvih šestih mesecih tega leta so na letališču našteli samo štiri milijone potnikov. To število so recimo leta 2019 dosegli v vsega osemnajstih dneh.