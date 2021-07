V DEOS Centru starejših Gornji Grad, ki ga upravlja podjetje DEOS, od začetka julija stanovalce sprejema novi sodobni Makov svet. Objekt, ki je oblikovan na podlagi raziskave potreb starejših z demenco, vključuje štiri enote po 12 varovancev, v kateri bodo mogoče namestitve v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah.

Estetsko dovršen pritlični objekt z atrijsko gradnjo

Novi center, ki bo sprejel 48 stanovalcev, je praktično svet v malem. Kot pove Miha Kranjc, direktor DSO Gornji Grad, je Makov svet, s katerim se tudi postavljajo novi standardi za namestitve oseb z demenco v Sloveniji, razdeljen na štiri gospodinjske enote, kjer bo vsaka sprejela do 12 ljudi. »Vsaka soba ima lasten dostop do terapevtskega vrta za osebe z demenco, ki posamezniku ves čas zagotavlja možnost neposrednega stika z naravo. Že v starem delu, od koder smo stanovalce že preselili, je bila varnost na prvem mestu, posameznika pa bo tu sama okolica spodbujal k še večji samostojnosti, boljši orientaciji in mobilnosti,« je povedal in poudaril, da je prav ustvarjanje stimulativnega okolja, za katero bo poskrbelo stalno osebje, ključ za številne aktivnosti in udobje posameznika glede na individualne potrebe.

Osnovni namen ureditve prostorov je bil v spodbujanju pozitivnih občutkov in čim boljši omejitvi možnih negativnih dražljajev. »To pomeni, da skušamo omejiti občutke zmedenosti in vznemirjenosti predvsem z arhitekturno zasnovo stavbe, ki omogoča enostavno orientacijo, pa tudi z izborom materialov, barv, vonjav, tudi rastlin v vrtu, ki jih kombinirajo z zimzelenimi, kar omogoča dejavnost na prostem v različnih letnih časih. Po terapevtskem vrtu vodijo krožne poti, ki so pokrite z mehkim nedrsečim materialom tartanom, kar zmanjšuje posledice morebitnih padcev,« je povedal Kranjc in nas pospremil skozi terapevtski vrt, kjer v visokih gredah uspeva doma pridelana zelenjava.

Pritlični prizidek ima skoraj 1500 kvadratnih metrov zelenih površin, kjer so terapevtski vrtovi prilagojeni potrebam oseb z demenco. Ob že omenjenih visokih gredah prijetno atmosfero ustvarijo tudi vodna fontana in ločeni kotički za sedenje, ki so namenjeni tudi druženju s svojci.