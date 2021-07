»Izvoli besedo, Sara,« je v improviziranem studiu pred zelenim platnom in kamero na drugi strani z odločnim glasom povzela svoj del vremenske napovedi Neža, ki se je tako kot preostalih dvajset otrok od prvega do petega razreda udeležila počitniškega programa Jaz, novinar, ki ga tudi letos organizira Socialna akademija.

Radi spremljajo poročila

Vajene redakcijskih sestankov in usklajevanj zgodb in informacij nas je presenetil, a hkrati navdušil ustvarjalni kaos mladih nadobudnežev, ki so se v okviru počitniškega varstva urili ter spoznavali poklic novinarja. Kot so nam povedali, so jim organizatorji pripravili res pester program, naloge pa so si razdelili med sabo glede na zmožnosti. »Mlajši tako reportažni zapis današnjega dne, ko smo obiskali studio televizije Ljubljana, pripravljajo v obliki stripa, malo starejši bomo zgodbo zapisali,« so nam zaupali ustvarjalci dnevnih novic. Za drugo mizo so se dekleta pripravljala za snemanje vremenske napovedi za Ljubljano, okolico in svet. Kot je povedala Neža, sama rada pogleda poročila, čeprav ji starši ne dovolijo, da bi veliko časa preživela pred televizijo. »Tudi sicer starši poročila gledajo pozno zvečer, ko sem navadno že v postelji,« nam je povedala in priznala, da zelo rada pogleda vreme, tudi zato, ker so vremenarke vedno lepo oblečene, nekatere tudi zabavne.

In prav ta humor so punce vnesle v svojo vremensko napoved. »Poletje v Ljubljani je vedno vroče in tako bo tudi ta teden. Da se na koncu še malo pohecam, jutri bodo v Ljubljani padale pice. In zdaj besedo predajam Viti,« je pred kamero svoj del vremenske napovedi povzela Sara, ki se počitniškega varstva v organizaciji Socialna akademija udeležuje že tretje leto zapored. »Všeč mi je, ker je program vsako leto drugačen, prav tako vsako leto spoznam nove prijatelje,« je povedala Sara, ki ji je bilo današnje dopoldne v studiu lokalne televizije prav posebno doživetje. »Med seboj smo si razdelili vloge. Nekateri so bili novinarji, drugi športniki, saj smo snemali športno oddajo na temo olimpijskih iger. A moram priznati, da je biti novinar kar zahtevno; treba se je pripraviti na pogovor, kaj več tudi prebrati o samem športu in športniku, ki ga gostiš v studiu,« je še povedala Sara, medtem ko jo je Vida dopolnila, da tudi športnik nima lahke naloge. »Med snemanjem oddaje sem imela vlogo košarkaša, čeprav tega športa ne treniram. Pred leti sem nekaj časa jadrala, zdaj pa raje obiskujem glasbeno šolo.«