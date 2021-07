Vreme: Večinoma sončno in vroče

Danes bo povečini sončno. Zvečer in v prvem delu noči lahko predvsem na zahodu in severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.