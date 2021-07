Tokrat gosti madžarskega kiparja Petra Galhidyja in njegovega slovenskega kolega Mirka Bratušo. Bratuša končuje skulpturi, ki se navezujeta na legendo o ustanovitvi kostanjeviškega samostana, ki ju bodo umestili v niši baročnega pročelja nekdanje samostanske cerkve. Gre za figuri dveh ključnih ustanoviteljev samostana, vojvode Bernarda Spanheima in izročilnega gorjanskega divjega moža, ki sta ustvarjeni v za avtorja značilno groteskni maniri. S humorno pojavnostjo kipa namigujeta na tanko mejo med mitologijo in zgodovino ter izpostavljata ljudsko potrebo po ustvarjanju zgodb. Kompozitna skulptura, ki jo je zasnoval in izdelal Galhidy, pa povzema naravne oblike travnih bilk, ki jih je ta predstavil monumentalno. Galhidy namreč pri svojem umetniškem delu pogosto sledi amorfnim oblikam rastlin, ki odražajo njegovo iskanje vezi med naravnimi habitati in antropogenimi strukturami. Slavnostni zaključek letošnjega simpozija s predstavitvami novih skulptur, umeščenih v Park skulptur Forma viva, bo v soboto, 31. julija 2021, ob 20. uri.