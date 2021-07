Nepreslišano: Janko Petrovec, dopisnik in pisatelj

Še vedno verjamem, da če je nekaj zapisano, je pomembno, a mislim, da se moramo tega prepričanja odvaditi. S pojavom spletnih omrežij večina stvari, ki so zapisane, ni pomembnih. Ljudje radi izražamo svoja mnenja, pred pojavom družbenih omrežij smo to počeli med obrekovanjem, na pivu v lokalu. Te besede so zletele v zrak, padle na tla in ni jih bilo več. Zdaj to počnemo na družbenih omrežjih, a te besede ostanejo zapisane in na voljo javnosti za večno. To je razlika med nekoč in danes. Morda tudi v medijih preveč pozornosti posvečamo temu, kar se dogaja na družbenih omrežjih, prevečkrat se zgražamo nad ekstremnostjo in predrznostjo, moramo pa se le navaditi, da stvari spregledamo, ker niso pomembne. Tu je še anonimnost, ki ljudem omogoča, da se povsem spustijo z vajeti. Poznam ljudi, ki so zelo prisrčni v odnosih, potem pa na twitter napišejo kaj, kar me povsem šokira. Jaz sem glede tega zelo konservativen. Tako kot imamo vsi certifikat, da lahko uporabljamo svoje bančništvo na spletu, bi morali imeti tudi preverjeno spletno identiteto. Seveda sem zagovornik svobode govora, a le, če je podpisana. Ona