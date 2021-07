Je Mura zrela za preboj na predzadnjo stopničko do lige prvakov? Tako vznemirljivega obračuna, kot bo nocoj v Razgradu, Prekmurci še niso igrali. Serijski bolgarski prvak Ludogorec je bil razočaran po remiju brez gola v Fazaneriji, ko je bila disciplinirana Mura v podrejenem položaju, a je v intenzivnem ritmu ohranjala zbranost in bila na koncu celo bližje zmagi.

Hud boj čaka slovenskega prvaka, ki napoveduje odločno držo z veliko tekmovalnega naboja. Tekma v Razgradu pomeni največji trenerski izziv za ustvarjalca šampionske zasedbe Anteja Šimundžo. Če pade Ludogorec, bo to odmeven podvig, ki bo Prekmurje dvignil na noge. »Zavedamo se zahtevnosti tekmovanja in nasprotnika. Mentalno smo dobro pripravljeni. Preživeti bo treba uvodnih dvajset minut, ko pričakujem silovit pritisk nasprotnika tako na igrišču kot na tribunah. Ludogorec v tem dvoboju ostaja favorit, a smo tudi mi pod pritiskom napredovanja,« je pred odhodom z mariborskega letališča komentiral Šimundža.

Ludogorec je med vikendom na prvenstveni tekmi zamenjal celotno enajsterico in uigraval kombinacije, s katerimi bo poskušal streti obrambo Mure, ki na treh evropskih preizkušnjah še ni prejela zadetka. »Tudi to kaže, da so nas vzeli zelo resno. V Evropi nihče nikogar več ne podcenjuje. Ludogorec je že obračun v Murski Soboti vzel zelo resno in na povratni tekmi bo storil vse za zmago,« pravi Šimundža, ki ima različne ideje, kako pripraviti presenečenje za bogatejšega tekmeca z večjo mednarodno veljavo. V moštvo se je po virozi vrnil kapetan Žiga Kous, ki bo zaradi izkušenj in predanosti eden pomembnejših adutov Mure.

Prekmurci so na začetku sezone plačali visoko ceno za evropske nastope, saj v prvi ligi zasedajo zadnje mesto in so po dveh tekmah brez točke. Tabor in Koper sta Muri nasula pol ducata golov, Šimundža pa je pomirjen zaradi konkurenčne igre. Mura bo odslej močnejša, saj je v Fazanerijo po Niku Lorbku vrnila tudi Mitjo Lotriča, vodilnega igralca prve lige ob lanskem zmagovitem pohodu Celja na državni vrh. V minuli sezoni se Lotrič ni naigral v dresu Würzburgerja, s katerim je izpadel v tretjo nemško ligo.