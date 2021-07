Slovenija z zobotrebcem v ustih

Pred kratkim je znani slovenski tednik na zadnji strani objavil fotografijo madžarskega vodje Viktorja Órbana, kako poljublja roko soprogi predsednika slovenskega parlamenta. Uprizoril je znameniti madžarski Kézet csókolom! (prev. Poljubljam roko). Spomin me je nemudoma ponesel na Poljsko, kjer damam prav tako na veliko poljubljajo roke. Tam s tem izvajajo znameniti poljski Całuje rączki! (prev. Poljubljam roko). Spomnil sem se tudi visoke zahodnoevropske diplomatske predstavnice v Varšavi, ki ji je poljubljanje rok šlo močno na živce in je proti koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja hudomušno, seveda v družbi, v kateri ni bilo Poljakov, izrazila upanje, da se bo na Poljskem z vstopom v EU prenehalo s takšnim početjem. Pa se to ni zgodilo in danes si ni prav nič težko predstavljati na primer vodilnega poljskega konservativnega politika Jarosława Kaczyńskega, kako z izrazom ostarelega prvoobhajanca izvaja obred pozdravljanja dam z rahlim cmokom na njihove ročice.