Potem ko je šestega julija občina Ig prepovedala uporabo vode iz vodovodnega sistema Golo - Zapotok, na katerega so priključeni prebivalci v Zapotoku, Golem, Škriljah, delu Visokega, Podgozdu, Dobravici, Sarskem in Kladi, so težave s pitno vodo vendarle odpravljene. Prepoved uporabe vode ne velja že več kot teden dni, 16. julija so namreč razglasili ukrep prekuhavanja in varčevanja z vodo, zdaj pa so na podlagi poročila nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano odpravili tudi ukrep prekuhavanja. V veljavi ostaja zgolj ukrep varčevanja z vodo.

Pred dnevi so v vodovodni sistem spet priključili tudi potok Šumnik, ki je bil najbolj problematičen, a zdaj je tudi ta neoporečen. Do onesnaženja potoka je verjetno prišlo po eni od neviht. V času prepovedi je občina prebivalce oskrbovala s plastenkami vode.

»Prekuhavanje smo imeli zato, ker smo morali počakati rezultate vzorčenja na parazite,« je dejala uslužbenka občine Ig Katja Ivanuš. Ker parazitov niso našli, lahko prebivalci zdaj pijejo vodo iz pipe, ne da bi jo morali prekuhavati. Dodala je, da vodotok Šumnik, odkar so ga spet priklopili na sistem, spremljajo pogosteje kot običajno. Na občino se vse od onesnaženja ni obrnil nihče občanov zaradi zdravstvenih težav.

Že pred časom je župan Janez Cimperman napovedal, da bi se zaradi ranljivosti vodotoka Šumnik z izpostavljenostjo zunanjim vplivom, kot je bila v zadnjem primeru nevihta, na občini lahko lotili iskanja primernih lokacij za nove vrtine, Šumnik pa posledično izključili iz sistema. Tako naj bi bilo tveganje za nevšečnosti, kot so jih bili prebivalci deležni v zadnjih tednih, manjše. »Z Geološkim zavodom Slovenije smo že na zvezi. Dali so nam ponudbo za opredelitev možnosti zajema dodatnih količin vode. Torej je treba poiskati lokacije za nove vrtine. Najverjetneje se bomo odločili za to, predvidevam, da bo šlo nekaj sredstev za ta namen že iz proračuna za leto 2022, kar pa bodo povedali občinski svetniki,« je dejala in dodala, da bodo verjetno morali izvrtati več manjših vrtin. Za zdaj so v funkciji štiri. aro