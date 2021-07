Sporočam vam, da sva se s kolegico Frank Eler oba prijavila na nov razpis. Tožbe zoper sklep vlade o prejšnjem razpisu pa še nisva vložila,« nam je potrdil specializirani državni tožilec Matej Oštir. Skupaj s kolegico Tanjo Frank Eler tako ponovno kandidirata za dve mesti evropskih delegiranih tožilcev, ki na evropskem javnem tožilstvu čakata na slovenska predstavnika.

Iztekel se je 15-dnevni rok za prijavo na ponovljeni javni poziv, na pravosodnem ministrstvu pa so nam danes popoldne pojasnili, da niso prejeli še nobene kandidature. »Seveda pa dopuščamo tudi možnost, da je kateri kandidat svojo kandidaturo vložil preko pošte in lahko prispe šele v prihodnjih dneh,« so ob tem dodali na pravosodnem ministrstvu. Prav to se je očitno zgodilo s prijavo Oštirja in Frank-Elerjeve, seveda pa je možno, da bo na njihov naslov po pošti prispela še kakšna kandidatura.

Slovenija bi sicer že zdavnaj lahko imela svoja predstavnika na evropskem javnem tožilstvu, ki je že začelo z operativnim delom in ki čaka le še na slovenska predstavnika. Omenjena kandidata v prvem razpisu namreč nista bila imenovana, ker je vlada na izjemno sporen način ustavila postopek njunega imenovanja. Sprejela je sklep, da se z njuno kandidaturo (oba sta uspešno prestala kandidacijski postopek pred državnotožilskim svetom) ne bo seznanila, ter da mora pravosodno ministrstvo objaviti nov poziv k vložitvi kandidatur. Po naših informacijah sta oba tožilca za predsednika vlade Janeza Janšo moteča zaradi njunega preteklega dela, ki je vsebovalo tudi odločitve, ki niso bile povšeči SDS.

Vrh vlade je zato več kot pol leta iskal izgovore, da imen izbranih kandidatov ne pošlje v Luxembourg na sedež evropskega javnega tožilstva, ki na koncu imenuje ali pa zavrne kandidate sodelujočih držav. Vlada se je nazadnje zatekla k razlagi, da bi morala Slovenija v Luxembourg poslati listo več kandidatov in ne le toliko kandidatov, kot je tožilskih mest.

Zato se tudi v ponovljenem javnem pozivu obetajo zapleti. Moteča tožilca sta se ponovno prijavila, hkrati pa očitno ne bo veliko oziroma drugih kandidatov. Za nameček so pri državnotožilskem svetu, ki vodi kandidacijski postopek, že v začetku julija poudarili, da ponovljeni javni razpis smatrajo za nezakonit, in dali vedeti, da bi ponovno odločanje o kandidatih »nedvomno vzbudilo dvom v legitimnost imenovanja evropskih delegiranih tožilcev«.