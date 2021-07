V ponedeljek so opravili 1650 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 106 okužb, je objavljeno na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Trenutno je v državi po ocenah NIJZ aktivnih 871 okužb, sedemdnevno povprečje okužb pa znaša 69.

Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 21, sedemdnevno povprečje pa se je zvišalo za dve okužbi. Medtem se je 14-dnevno povprečje okužb povečalo za eno in znaša 41 okužb, kažejo podatki NIJZ.

Med analiziranimi vzorci 95 odstotkov različice delta Med 11. in 18. julijem so v NLZOH in Kliničnem inštitutu za specialno laboratorijsko diagnostiko Pediatrične klinike UKC Ljubljana potrdili tri različice novega koronavirusa. Prevladujoča je različica delta, saj je bilo med 222 vzorci potrjenih kar 210 takšnih primerov. Zaznali so tudi različico alfa, in sicer je bilo potrjenih deset oziroma 4,5 odstotka primerov. Potrdili so tudi dva nova primera različice C.36.3, ki jo je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni uvrstil med različice, ki jih podrobneje spremljajo, so na spletni strani zapisali v NLZOH.

Največ delte na Dolenjskem in Gorenjskem Največ primerov delta različice, in sicer 82, so zaznali v jugovzhodni regiji, sledi Gorenjska s 63 primeri. Iz teh podatkov je mogoče sklepati, da je veliko število teh primerov povezanih z izbruhoma na Dolenjskem in Gorenjskem po vrnitvi dijakov z maturantskih izletov v Španiji. V drugih regijah je potrjenih primerov različice manj: v posavski 13, podravski 11, v pomurski in savinjski po deset, obalno-kraški devet, na Koroškem štiri, osrednjeslovenski tri, v primorsko-notranjski pa en primer. Med 10.010 vzorci iz letošnjega leta so sicer skupaj zaznali 61 različic virusa. Med njimi so v največ primerih zaznali različico alfa, in sicer v 5034 vzorcih. Različico delta so letos potrdili pri 394 osebah, različici beta in gama pa v šestih vzorcih.