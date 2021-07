»Srbski predstavniki ne bodo več sodelovali pri delu v splošnih institucijah v Bosni in Hercegovini in ne bodo več sprejemali odločitev, dokler se stvari ne razrešijo,« je v ponedeljek napovedal Borenović. Od danes naprej bo tako veljal bojkot skupnega predsedstva BiH, parlamenta in vlade, je dodal. To v praksi pomeni blokado osrednjih institucij, ki se znašajo na podporo predstavnikov vseh treh entitet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Inzko je tik pred koncem svojega mandata prejšnji teden sprejel odločitev o spremembi kazenskega zakonika BiH, ki za zanikanje genocida v Srebrenici po novem predvideva zaporno kazen od šest mesecev do petih let.

Čeprav ima visoki predstavnik pooblastilo, da sprejema zakone in odstavlja izvoljene predstavnike, je to v preteklosti naredil le redko. Tokratna odločitev pa je razjezila bosanske Srbe. Srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik je prejšnji teden zagrozil z odcepitvijo.