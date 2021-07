Pri Tesli so četrtletne poslovne rezultate objavili v ponedeljek po zaprtju ameriške borze. Prihodki so v prejšnjem četrtletju zrasli za 98 odstotkov na skupno 12 milijard dolarjev, so sporočili.

Rezultati so občutno presegli napovedi analitikov, vseeno pa se Tesline delnice v trgovanju po zaprtju borze niso bistveno podražile.

Tesla je v zadnjem četrtletju dosegel tudi rekorden obseg proizvodnje. Kupcem je dobavil 201.304 električnih avtomobilov ter jih proizvedel 206.421. To je več kot kdajkoli doslej v enem četrtletju vse od ustanovitve podjetja leta 2003.

Iz družbe so tudi sporočili, da gradnja prve tovarne v Evropi, to je v kraju Grünheide pri Berlinu, poteka po načrtih. Letos naj bi iz nje pripeljali prvi električni avtomobili, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. V zadnjih mesecih je bilo glede te časovnice zaradi različnih birokratskih in drugih ovir precej negotovosti.

Tesla se tako kot preostali avtomobilski proizvajalci sooča s pomanjkanjem računalniških čipov in surovin, vseeno pa ne odstopa od svojih načrtov. Ravno nasprotno. Medtem ko je doslej za leto 2021 načrtoval povečanje števila dobavljenih avtomobilov za 50 odstotkov z lanskih pol milijona, so zdaj iz koncerna sporočili, da načrtujejo še višjo rast.

Pionir na področju električnih avtomobilov je znova imel veliko koristi od trgovanja z emisijskimi kuponi, ki jih potrebujejo preostali proizvajalci avtomobilov z namenom izboljšanja ravnovesja izpustov toplogrednih plinov. Tesla je s tem poslom v drugem četrtletju poslovnega leta zaslužil 354 milijonov dolarjev.