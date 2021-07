Gradbinci cvetijo pri občinskih cestnih projektih

Ljubljanska občina, njena podjetja, zavodi in stanovanjski sklad so gradbincem v zadnjih dvajsetih letih nakazali skoraj milijardo evrov. Za direkcijo za infrastrukturo, ki je v zadnjih letih pospešila predvsem vlaganja v železniško infrastrukturo, in Darsom je Mestna občina Ljubljana največji naročnik gradbenih poslov v državi, svoje mesto pa iz leta v leto še utrjuje. Če je ob prelomu tisočletja občina za investicije namenila nekaj več kot 70 milijonov evrov, revalorizirano na današnjo vrednost, se je ta vrednost lani prvič približala 100 milijonom evrov.