Sopranistka bolgarskih korenin Sonja Jončeva bo prvič nastopila v Sloveniji, povabilo je prišlo z 69. Ljubljana Festivala, zatem jo v začetku avgusta čaka tudi angažma na Salzburških slavnostnih tednih.

Zmagovala že v Bolgariji

Operna umetnica šteje 39 let, rodila se je v Plovdivu v Bolgariji. Na Nacionalni šoli za glasbo in ples v rojstnem mestu je študirala klavir in vokal, iz petja je magistrirala na Konservatoriju za glasbo v Ženevi. Že kot najstnica je veliko nastopala, na bolgarski televiziji je vodila oddajo o glasbi, med letoma 2000 in 2001 je zmagala na več glasbenih tekmovanjih v domovini, tudi skupaj z bratom tenoristom Marinom Jončevom.

Jončeva danes stoji na najprestižnejših opernih odrih. »Njen glas se širi v prostor, ko se povzpne v vrhove, čudovita je v legatu, izjemna pa je predvsem v svoji odrski prisotnosti,« je zapisal kritik Alberto Mattioli za La Stampa.

Ko je leta 2010 zmagala na tekmovanju mladih opernih pevcev Operalia, ki ga je ustanovil Plácido Domingo, zanjo praktično ni bilo več ovir. Je redna gostja Metropolitanske opere (MET) v New Yorku, tam je leta 2013 debitirala kot Gilda v Verdijevem Rigolettu, naslednje leto pa še kot Mimì v Puccinijevi operi La bohème in kot Violetta v Verdijevi operi La traviata. Prav slednja vloga ji je prinesla veliko odličnih kritik, primerjajo jo celo z Mario Callas. Leta 2015 je v MET nastopila tudi kot Desdemona v produkciji sezone v Verdijevi operi Otello, v Puccinijevi Tosci pa je v sezoni 2017/18 glasbene kritike povsem prepričala. Junija 2017 je kot Mimì debitirala še v Scali v Milanu.