#intervju Stefano Bensa (La Castellada), vinar: Lažje prodati, če piše, da je pridelano v Italiji

Stefano Bensa je tretja generacija vinarjev iz Oslavja, ki nadaljuje bogato družinsko tradicijo in tradicijo vinarjev iz Oslavja, ki gotovo velja za eno najznamenitejših slovenskih vinskih vasic, čeprav je onkraj meje, v Colliu. Oslavju je slavo spisala cela vrsta vinarjev, od Joška Gravnerja, Damijana Podveršiča, Stanka Radikona do Daria Prinčiča, Franca Sosola, Nicola Bense in drugih, ki vse od osemdesetih let narekujejo svetovne vinske trende. Družinsko zgodbo Bensovih je začel stari oče Giuseppe Bensa, ki se je leta 1954 vrnil z začasnega dela v Švici, zasadil vinograd in zgradil hišo in klet. Leta 1985 sta njegovo delo prevzela sinova Giorgio in Nicolo, ki sta postavila temelje posestva Castellada estate v Oslavju. Leta 2009 sta se jima pridružila Nicolova sinova Matteo in Stefano. Bensovi na približno desetih hektarjih negujejo in ožemajo grozdje rebule, tokaja oziroma sauvignonassa, merlota, sivega pinota, sauvignona in chardonnayja.