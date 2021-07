Obrazi nevladnikov Toni Bračanov Neodvisni obalni radio

»Še preden smo začeli s skupnostjo Inde, smo s prijatelji pristali v MKC Koper pod tedanjim vodstvom Marka Breclja,« pripoveduje Toni Bračanov. »Marko nas je povlekel v delovanje in bil moj mentor naslednjih pet let, ko sem se precej vključil tudi v delovanje Društva prijateljev zmernega napredka. Želeli smo biti aktivni in s podporo vedno pronicljivega Marka Breclja, mojstra angažirane zafrkancije, smo se začeli kaliti v družbeni kritiki in delu za skupnost.«

Ker v MKC s prijatelji niso uspeli izvesti vsega, kar so si zadali, so leta 2014 zaskvotali zapuščeno tovarno Inde v Kopru in tam začeli novo zgodbo. »Plan je bil, da organiziramo en koncert v zapuščeni tovarni. Začeli smo štirje, ki smo se lotili čiščenja prostorov na dan lokalnih volitev, mislim, da je bil 5. oktober 2014. Ti štirje smo nato poslali sms sporočila prijateljem in kar naenkrat je vse začelo rasti.«

Iz skupnosti: radio Rodili so se novi ustvarjalni prostori Inde in rodila se je skupnost. »Bili smo res dober kolektiv,« pripoveduje Toni Bračanov. »Med drugim smo vzpostavili medijsko platformo, ki je bila skupina ljudi, ki je skrbela za komunikacijo - znotraj kolektiva in s širšo skupnostjo, drugimi kolektivi, javnostjo. Izdajali smo časopis, obveščali medije, prirejali novinarske konference ... Tam je padla ideja za radio, ki smo jo začeli počasi razvijati,« razlaga Toni Bračanov. »Leta 2017 smo ostali brez prostorov, ker jih je slaba banka prodala in ker nismo imeli moči, da bi se borili proti t. i. pravni državi. A ideja o radiu je živela naprej. Leta 2018 smo ustanovili zavod in se začeli vzpostavljati. Povezali smo se z Radiem Študent in radiem MARŠ, ki se nam zdita naša naravna zaveznika. In zdaj smo tu.« Trenutno Neodvisni obalni radio (NOR) deluje v majhnem prostoru, najetem pri občini. »Dvajset kvadratnih metrov, mičken prostor. Sicer pa smo dve leti delovali po raznih prostorih drugih organizacij ali pri samih članih ekipe doma. Tudi radijsko opremo smo zbirali in nabirali počasi, a zdaj lahko rečemo, da imamo studio,« pojasnjuje Toni Bračanov. Radio ves čas doživlja transformacije, vse skupaj je še zmeraj precej fleksibilno in v razvoju. »Zahtevno je delati program, ker rabiš veliko volje, energije in predajanja. Sreča je, da se nam pridružujejo tudi mlajši ljudje, ekipa se širi in modelira, ves čas. Redna ustvarjalna baza šteje osem, širša pa okoli trideset ljudi. Vsebine se izmenjujejo in redno nadgrajujejo. Nimamo svojega informativnega programa, zato si ga sposojamo od Radia Študent. Poskušamo se povezovati s klubi študentov in vzpostavljamo študentsko sekcijo.«

Društvo neuvrščenih Čeprav Toni Bračanov večkrat poudari, da je Neodvisni obalni radio še zmeraj v prvi razvojni fazi z omejenimi finančnimi, vsebinskimi in organizacijskimi zmožnostmi, njihov program ponuja veliko vsebin, vrednih poslušanja. »Največ je glasbenih rubrik - Dormiotti so najbolj popularni, kjer vrtijo vinilke, Eros Brajko in Jan Bajc Funa. Mehanik je oddaja o podtalni elektronski glasbi. Skušamo pokriti tudi čim več festivalov na Obali, sodelujemo v lokalnem okolju, ki je majhno in v katerem se vsi poznamo. Nismo množični medij, sploh ne. Naš cilj je biti servis nevladnim organizacijam, aktivističnim skupinam, ljudem, lokalni skupnosti: smo skupnostni medij,« poudarja Toni Bračanov. »Tukaj je še satirična rubrika Dezinformator. Pa oddaja Weltraum o prostoru in arhitekturi, ki jo ustvarja Boštjan Bugarič in ki predstavlja prakse ustvarjanja skupnosti prek grajenega prostora ter urbane akupunkture. Weltraum je bil predstavljen tudi na letošnjem arhitekturnem bienalu v Benetkah.Pa rubrika Sociopaté, ki jo pripravlja Maja Zadel in ki predstavlja aktualne sociološke teme in raziskave ter podaja komentarje na določene aktualne dogodke. Imeli smo tudi serijo branja slovenskih ljudskih pravljic Prašne platnice, zlate vrstice, brala je Irena Battista.« Neodvisni obalni radio oddaja prek spleta, pravkar prenavljajo spletno stran, ki bo omogočala predvajanje podcastov. Najbolj uživajo, ko oddajajo v živo, ta hip pa se poleg iskanja vedno novih ustvarjalcev in pridobivanja novih (zmeraj skromnih) financ ukvarjajo tudi s pletenjem širše mreže tretjega medijskega stebra v Sloveniji – stebra neprofitnih in neodvisnih medijev. »Letos pomladi smo ustanovili Društvo neuvrščenih, Zvezo svobodnih skupnostnih neodvisnih medijev tretjega medijskega sektorja, ki ni ne javni in ne komercialni, pač pa neodvisni, neprofitni in skupnostni. Gre za iste ideje, ki so poganjale skupnost Inde. Za strpnost in zabavnost, alternativnost, neodvisnost in zavezanost skupnosti. Smo manj togi kot javni mediji in imamo manj kapitala kot komercialni. Naš cilj ni profit, ampak skupnost,« povzema Toni Bračanov.

Neodvisni obalni radio Se želite pridružiti ekipi Neodvisnega obalnega radia? Pišite na radim.radio@gmail.com. Vse oddaje Neodvisnega obalnega radia najdete na www.mixcloud.com/NeodvisniObalniRadio_2019/. Pravijo, da so izjemno odprti za predloge in sodelovanja. In še: »Kot vsaka organizacija potrebujemo ljudi in donacije. In dobro voljo. Delo za skupnost. In solidarnost.«